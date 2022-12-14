الأربعاء 20 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 14 ديسمبر 2022 |
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بالفيديو.. أحمد حلمي: كل نفسك قبل ما حد ياكلك

منذ 31 ثانية
احمد حلمي

احمد حلمي

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مازح الفنان أحمد حلمي جمهوره، في أحدث ظهور له عبر صفحته على “إنستغرام”.

ونشر حلمي مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي، بحيث ظهر فيه وهو يأكل “كيك” مطبوع عليها صورته، وقال: “طعمي وحش أوي، لا حلو حلو”.

وعلق حلمي على الفيديو قائلًا: “كل نفسك قبل ما حد يا كلك”، وعلق الفنان هيثم شاكر على الفيديو قائلًا: “رشدي أباظة”.

يذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي كان فيلم “واحد تاني” وشارك في البطولة كل من روبي، سيد رجب، عمرو عبدالجليل، نسرين أمين، أحمد مالك، عمرو وهبة، محمد التاجي، نور إيهاب، والفيلم من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

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