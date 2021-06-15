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بالفيديو – أصالة تروج لأغنيتها الجديدة "بنحبك"

15 - يونيو - 2021
أصالة

أصالة

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روّجت الفنانة السورية أصالة لأغنيتها الجديدة التي ستحمل عنوان “بنحبك”، ومن المنتظر أن تطرحها قريباً.

جدير بالذكر أن الأغنية بمثابة رسالة محبة إلى مصر وشعبها، حيث قالت النجمة السورية عبر “إنستغرام” إن “العمل الجديد الذي سيكون هدية لمصر، سيتم طرحه عبر “يوتيوب”، خلال ساعات”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الأيام الماضية، هجوم شقيقة أصالة ضدها، الذي جاء في إطار تعليق على صورة فحص DNA، وأخرى ظهرت فيها الإعلامية جيسيكا عازار جاء فيه: “زمن “دي إن إيه” الماديات والكذب والنفاق والتملق، زمن وسخ، فيه الإنسان بيطلع من جلدو ومن دمو وبيغيرو حسب مصالحو وصورته الشيطانية اللي بتظهر بهيئة ملاك، زمن كذاب وحياة بشعة وسخيفة بتلبقلك”.

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