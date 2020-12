بالفيديو: أقوى الضربات القاضية في 2020

نشر حساب “BellatorMMA” للفنون القتالية المختلطة على “يوتيوب”، فيديو لأفضل الضربات القاضية في العام 2020.

وتضمن الفيديو، الضربة القاضية التي أسقط بها المقاتل الروسي فاديم نيمكوف، منافسه الأمريكي ريان بايدر.

.@VadimNemkov stops Ryan Bader to become the @BellatorMMA light heavyweight champion #Bellator244 pic.twitter.com/fHw19k3n2y

— Scott Coker (@ScottCoker) August 22, 2020