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بالفيديو: أمريكية تعثر على ملجأ من القنابل الذرية في غرفة نومها

21 - مارس - 2021
آخر تحديث: 21 - مارس - 2021 10:04 مساءً
نفق- تعبيرية

نفق- تعبيرية

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اكتشفت جينيفر ليتل من كاليفورنيا بابًا سحريًا في غرفة نومها، يؤدي إلى ملجأ مهجور، يستخدم في حال التعرض لهجوم بالقنابل الذرية.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، عثرت جينيفر على المكان صدفة عندما كانت تنقل الأثاث في أرجاء المنزل.

@kitty_girl_california

Raw video of the bomb shelter. #wwii #wwi #QuickerPickerRapper #coldwar #bombshelter #prepper #preppers

♬ original sound – Jennifer Little

وطلبت من زوجها النزول لتفقد المكان، لتكون المفاجأة. وجدوا تحت الغرفة أسرّة بطابقين ووعاء خاص بالبول ورفوف مع الإمدادات الغذائية.

في البداية، اعتقدت المرأة أن المبنى بني خلال الحرب العالمية الثانية، ليتضح فيما بعد أن المنزل نفسه تأسس عام 1951، لذلك كان الملجأ يهدف إلى حماية سكان المنزل من القنابل الذرية. وفقًا لجنيفر، كانت كاليفورنيا تعتبر المنطقة الأقل حماية في الولايات المتحدة، وهذا هو السبب في أن مثل هذه المخابئ في منازل منتصف القرن العشرين هي ممارسة شائعة، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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