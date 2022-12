بالفيديو.. أميركية توثق آخر لحظاتها وسط العاصفة

لقيت امرأة تبلغ من العمر 22 عاما حتفها في عاصفة ثلجية غير مسبوقة ببافلو بولاية نيويورك الأميركية، بعدما أرسلت لعائلتها مقطع فيديو وهي عالقة في سيارتها وسط الثلوج الكثيفة.

وكانت أنديل تايلور تقود سيارتها من مكان العمل إلى المنزل، بعد ظهر الجمعة 24\12\2022، عندما تقطعت السبل بسيارتها في الثلج، وظلّت محاصرة داخل مركبتها لمدة 18 ساعة تقريبا، وسط عاصفة قوية وأجواء شديدة البرودة تخيم على المكان.

Anndel Taylor, 22, died in her car after being trapped by Buffalo blizzard while driving home from work. She was found after 18 hours. She sent her family this final video from inside the car. pic.twitter.com/w8GBwR9UOm

— Mike Sington (@MikeSington) December 27, 2022