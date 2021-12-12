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بالفيديو: أول ظهور لريتا حرب بعد تعرضها لحادث سير في تركيا

12 - ديسمبر - 2021
الممثلة اللبنانية ريتا حرب

الممثلة اللبنانية ريتا حرب

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نشرت الممثلة اللبنانية ريتا حرب فيديو على حسابها على “إنستغرام” لأول مرة بعد إصابتها بحادث سير في تركيا.

وبدت ريتا على سريرها بإحدى المستشفيات تنظر للنافذة وهي تستمع لأغنية “تي را را” للفنان اللبناني بشار الجواد، وكتبت تعليقاً من كلمات الأغنية: “الإيام الصعبة ما بتبقى….. رح يجينا وقت ونرجع أقوى من قبل”.

وتفاعل المتابعون مع ريتا من خلال تعليقاتهم معربين عن إشتياقهم لها.

وكانت قالت ريتا بتسجيل صوتي نشرته في وقت سابق إن مرحلة العلاج الأولى كانت عملية جراحية بقدمها اليسرى أما المرحلة الثانية فهي عملية في الوجه. كما أكدت أنها تحت المراقبة. وشكرت كل من اطمان عليها وقالت لهم: “أنتم عائلتي”.

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