الخميس 11 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 5 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو: إصابة فنانة خلال تصوير مشاهد "ستيليتو"... من هي؟

منذ 40 دقيقة
ستيليتو

ستيليتو

A A A
طباعة المقال

نشرت الفنانة السورية نور علي، مقاطع فيديو جمعتها بالفنانة اللبنانية ندى أبو فرحات، في مسلسل “ستيليتو” الذي يحقق نجاحاً كبيراً.

وتجسد نور علي شخصية “ميرا” في المسلسل، وقد شاركت جمهوها مقاطع فيديو ظهرت فيها وهي تتعرض للضرب من ندى أبو فرحات، التي تجسد شخصية “نايلة” في منزل ألمى.

وأظهر الفيديو الذي نشرته نور علي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” كواليس تصوير المشهد، ليتبين أن الجرح الذي تتعرض له في المشهد جرح حقيقي، دون استعمال أي من مساحيق التجميل لجعل الجرح مزيفاً.

وكتبت نور في تعليقها على الفيديو: “هي نتيجة جرح حقيقي بالصورة مو تمثيل ههه.. اسحبوا الصور بتشوفوا.. وشوية كواليس من التدريبات قبل”.

 

    المزيد من منوعات

    ليونيل ميسي
    بالفيديو ـ استقبال فريد من نوعه لليونيل ميسي في نادي باريس... وممرّ شرف له
    قائد منتخب بولندا روبرت ليفاندوفسكي
    الحكم النهائي بقضية إيقاف ليفاندوفسكي صدر... إليكم التفاصيل
    فريق ليتشي
    الدوري الإيطالي.. ليتشي يهزم لاتسيو بثنائية

    الأكثر قراءة

    معارض السيارات
    هكذا أصبحت رسوم السيّارات الجمركية: "مليار… وأكتر"
    شيرين وحسام حبيب
    جهاز أمنيّ لبنانيّ يستدعي شيرين.. فما صحّة مداهمة الفندق الذي تُقيم فيه؟
    حادث سير مروع في فيطرون
    بالفيديو: قتيلان إثر حادث سير مروع على طريق فيطرون