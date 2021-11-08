بالفيديو: إعلامي يكشف عن ندمه على استضافة نيللي كريم وإجراء لقاء معها

أعرب إعلامي تونسي عن ندمه على استضافة الفنانة المصرية، نيللي كريم، وإجراء مقابلة معها لصالح ‏برنامجه الإذاعي.‏

قال هادي زعيم في تصريحات لأحد البرامج التلفزيونية إن الفنانة التي ندم على استضافتها هي نيللي كريم.

وأوضح أن كل الأدوار التي قدمتها نيللي كريم “نكدية”، وتتسم بالطابع الحزين، ومبينا أنه علم أن تجسيدها لتلك الأدوار تحديدا نابع عن شخصيتها “النكدية” بحسب قوله.

وأكد هادي زعيم أن الحوار الذي أجراه مع نيللي كريم “كان مرهقا ومتعبا ونكديا، وأنه لم يخرج منه بأي كلمة”.

يشار إلى أن العديد من جمهور نيللي كريم طالبوها خلال السنوات الماضية بالتخفيف من جرعة الحزن في مسلسلاتها التلفزيونية المعروضة خلال شهر رمضان، وهو ما نفذته بالفعل في مسلسلها الناجح “بـ100 وش”، الذي عرض في 2020.

من ناحية أخرى، تلقت نيللي كريم الشهر الماضي جائزة الإبداع من مهرجان “أيام قرطاج السينمائية” تكريما لمسيرتها الفنية، وحضر تكريمها زوجها، لاعب الاسكواش المصري السابق، هشام عاشور.

وصرحت في مداخلة هاتفية مع برنامج “حديث القاهرة”، المذاع على فضائية “القاهرة والناس” المصرية أنها لم تلق كلمة على المسررح بعد تكريمها في المهرجان خوفا من أن “يكون دمها ثقيل”، بحسب تعبيرها.