بالفيديو: إليسا تحتفل بعيد ميلاد هيفاء وهبي على المسرح

احتفلت النجمة اللبنانية إليسا بعيد ميلاد مواطنتها وزميلتها هيفاء وهبي في حفل فني ضمهما في العاصمة القطرية الدوحة أمس الخميس.

وتوّجهت إليسا إلى الجمهور بقولها: “اليوم بدنا نعمل عيد ميلاد لهيفاء بس ما تخلّو حدا يعرف”، ثم وصل قالب الحلوى مع صعود وهبي.

وبدأت إليسا مع الجمهور بغناء Happy Birthday قائلةً لصاحبة المناسبة: “خلّيتينا نشوف حالنا فيكي وقمر، الله يعطيكي الصحة”.

#اليسا تحتفل بعيد ميلاد #هيفاء_وهبي

قدي حلوة هالمحبة وبتعكس محبة لجمهور اليسا وهيفاء!

وقدي بعالمنا العربي محتاجين هالنموذج الرائع من الصداقات؟

عقبال المية هيفاء وانشالله كل ايامك حلوة مثلك لانك مضرب للجمال والانوثة والرقي والذكاء.@HaifaWehbe @elissakh #هيفاء_وهبي_في_قطر pic.twitter.com/ejwRP67zEu — hussien borji 🇱🇧 (@Hussienborji) March 10, 2023