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بالفيديو: إليسا تحتفل بعيد ميلاد هيفاء وهبي على المسرح

منذ 27 دقيقة
إليسا وهيفاء وهبي

إليسا وهيفاء وهبي

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احتفلت النجمة اللبنانية إليسا بعيد ميلاد مواطنتها وزميلتها هيفاء وهبي في حفل فني ضمهما في العاصمة القطرية الدوحة أمس الخميس.

وتوّجهت إليسا إلى الجمهور بقولها: “اليوم بدنا نعمل عيد ميلاد لهيفاء بس ما تخلّو حدا يعرف”، ثم وصل قالب الحلوى مع صعود وهبي.

وبدأت إليسا مع الجمهور بغناء Happy Birthday قائلةً لصاحبة المناسبة: “خلّيتينا نشوف حالنا فيكي وقمر، الله يعطيكي الصحة”.

 

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