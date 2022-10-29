بالفيديو: إليسا تدعم شيرين وتؤدي أغنية "مشاعر" في موسم الرياض

قدّمت النجمة اللبنانية إليسا الدعم إلى زميلتها المصرية شيرين عبدالوهّاب، أمس الجمعة 28/10/2022، ضمن حفل غنائي أحيته بمشاركة مواطنتها النجمة هيفاء وهبي في “موسم الرياض”.
وقالت إليسا قبل صعودها على مسرح “محمد عبده” في منطقة بوليفارد بالعاصمة السعودية: “يعني فوق الخيال مش مصدقة أطلع شوف الجمهور لأنه صار حدث سنوي ومننطره، وانشالله بتكون حفلة فوق الخيال، وبحب أشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ وشركة روتانا لأنه بتجمعني دائمًا بالناس اللي بحبها، وهيئة الترفيه صانعي المستحيل، وردود الفعل اللي انعملت بس انعرف انه رح تكون في حفلة بتجمعني بهيفاء وهبي كان فوق الخيال، وأنا كتير مبسوطة بهالحفل”.
وخلال الحفل، قدّمت إليسا إلى جانبها أغانيها الخاصة، واحدة من أغاني النجمة المصرية على سبيل مساندتها، مضيفةً: “انا بس بدى قدم دعم لشيرين بأغنية مشاعر لنقولها أنه نحن بنحبك وبنتمنى انك ترجعي بينا لأن انت فنانة مهمة، وهلق موقفك مش فظيع فإحنا لازم نوقف جنبك”.
أغنية #مشاعر بصوت ملكة الإحساس #إليسا #إليسا تعلن دعمها للنجمة #شيرين_عبدالوهاب وتقرر الغناء لها على المسرح ❤️@elissakh @sherine@RiyadhSeason@GEA_SA #موسم_الرياض#فوق_الخيال
#روتانا_موسيقى pic.twitter.com/2omQjd5GgI
— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) October 28, 2022