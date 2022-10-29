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بالفيديو: إليسا تدعم شيرين وتؤدي أغنية "مشاعر" في موسم الرياض

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 29 - أكتوبر - 2022 9:55 صباحًا
إليسا

إليسا

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قدّمت النجمة اللبنانية إليسا الدعم إلى زميلتها المصرية شيرين عبدالوهّاب، أمس الجمعة 28/10/2022، ضمن حفل غنائي أحيته ‏بمشاركة مواطنتها النجمة هيفاء وهبي في “موسم الرياض”.‏

وقالت إليسا قبل صعودها على مسرح “محمد عبده” في منطقة بوليفارد بالعاصمة السعودية: “يعني فوق الخيال مش مصدقة أطلع ‏شوف الجمهور لأنه صار حدث سنوي ومننطره، وانشالله بتكون حفلة فوق الخيال، وبحب أشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ ‏وشركة روتانا لأنه بتجمعني دائمًا بالناس اللي بحبها، وهيئة الترفيه صانعي المستحيل، وردود الفعل اللي انعملت بس انعرف انه رح ‏تكون في حفلة بتجمعني بهيفاء وهبي كان فوق الخيال، وأنا كتير مبسوطة بهالحفل”.‏

وخلال الحفل، قدّمت إليسا إلى جانبها أغانيها الخاصة، واحدة من أغاني النجمة المصرية على سبيل مساندتها، مضيفةً: “انا بس بدى ‏قدم دعم لشيرين بأغنية مشاعر لنقولها أنه نحن بنحبك وبنتمنى انك ترجعي بينا لأن انت فنانة مهمة، وهلق موقفك مش فظيع فإحنا ‏لازم نوقف جنبك”.‏

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