الأربعاء 20 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 14 ديسمبر 2022 |
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بالفيديو: إليسا "ترقّص" طابة كرة القدم وتثير إعجاب الجمهور

منذ 39 دقيقة
إليسا

إليسا

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نشرت الفنانة اللبنانية إليسا على حسابها عبر انستغرام مقطع فيديو أظهرت خلاله مهارتها في “ترقيص” كرة القدم.

وأبهرت إليسا متابعيها خلال الفيديو، خاصة وأنها أول مرة تظهر هذه المهارة لديها. كما وثقت اليسا بالفيديو كواليس حفلها الغنائي الّذي أحيّته أخيراً في قطر.

وكانت كشفت إليسا عن أنها انتهت بالفعل من ألبومها الجديد، لكنها تنتظر الموعد المناسب لطرحه، ليصل إلى جمهورها في العالم.

وألبوم إليسا الجديد يتنوع بين المصري واللبناني، ويضم 3 أغنيات تتعاون فيها إليسا مع الفنان مروان خوري.

وكانت قد طرحت إليسا من الألبوم أغنيتها “من أول دقيقة” مع سعد لمجرد، والتي تصدرت المراتب الأولى من “YouTube top 100” على مستوى العالم، وتخطت الـ200 مليون على “يوتيوب” و”Tiktok”، في أقل من شهر.

 

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