بالفيديو.. إليسا تطرح أغنيتها الجديدة "انا وبس" في 16 أغسطس

وحرصت إليسا على طرح البرومو الدعائي الخاص بالأغنية، عبر جيع حساباتها الرسمية على مواقع السوشيال ميديا والتواصل الإجتماعي، معلنة عن تاريخ طرحها الذي حددته في ال 16 من شهر أغسطس الجاري.

وتأتي أغنية “انا وبس”، عقب النجاح الكبير الذي حققته إليسا رفقة النجم المغربي سعد لمجرد، من خلال ديو “من أول دقيقة”، وهو العمل الذي تجاوزت نسبة مشاهدته على اليوتيوب 215 مليون متابعة، منذ تنزيله قبل 3 اشهر عبر القناة الخاصة بإليسا على اليوتيوب.

من جهة أخرى، تصدر الخلاف بين المطربة اللبنانية إليسا والمطرب والملحن زياد برجي مستمرة حتى الآن ،وذلك بعد إعلان الفنانة المُلقبة بملكة الإحساس عدم تعاونها معه مرة أخرى، وأنها ستطرح الأغنية التى لَحَّنها لها وتحمل اسم «طير» رغما عنه، بسبب ضيق الوقت والتزامها مع جمهورها بموعد تقديمها.

وهو ما دفع «برجى» للرد عليها بشكل غير مباشر، مؤكدًا أنه شخص مهذب ولا يرغب فى أن يكون قليل أدب مثل البعض.

ويرجع ذلك الخلاف لتجاهل «إليسا» أسماء صُناع الأغنية بأحد اللقاءات التليفزيونية وهو ما اعتبروه تقليلًا من شأنهم وأن هناك تعمدًا منها لإغفال حقهم الأدبى والمعنوى.