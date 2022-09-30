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بالفيديو: إليكم لقب الشعار الأجمل لهذا النادي

منذ 10 دقائق
فوتبول

فوتبول

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كشفت صحيفة “الصن” البريطانية عن نتائج الاستفتاء الجماهيري لاختيار أجمل 10 شعارات للأندية في كل أنحاء العالم.

كانت الصدارة من نصيب الرجاء البيضاوي المغربي، يليه الأهلي المصري وفلومينينسي
البرازيلي.

توزعت أرقام الاستفتاء على الشكل الآتي:

الرجاء المغربي – 3.5 ملايين صوت

الأهلي المصري – 3 ملايين صوت

فلومينينسي البرازيلي – 169.2 ألف صوت

ريال مدريد الإسباني – 134.2 ألف صوت

فنربغشة التركي – 76.4 ألف صوت

ليفربول الإنكليزي – 75.9 ألف صوت

برشلونة الإسباني – 74.9 ألف صوت

كولو كولو التشيلي – 66.8 ألف صوت

سيسكا موسكو الروسي 42.9 ألف صوت

بشكتاش التركي 34.4 ألف صوت.

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