بالفيديو: إيلون ماسك مصاب بمتلازمة “أسبرغر”

أعلن إيلون ماسك بصفته مقدم البرنامج الساخر “Saturday Night Live”، إنه مصاب بمتلازمة “Asperger”.

ما هي متلازمة “أسبرغر”؟

متلازمة أسبرغر هي من أنواع الإضطرابات النفسية والتي تؤثر على الإنسان مما يجعله عصبي وانطوائي، ويواجه صعوبة في تكوين صداقات مع الآخرين.

وعادة ما يتجه المصابون بمتلازمة أسبرغر إلى الروتين في معظم أمور حياتهم، حيث يعتبر مصدر للراحة النفسية لهم وأي تغيير في الروتين يصيب المريض بالقلق والإرتباك الشديد والعصبية الزائدة، حيث نجد المريض يكرر بعض السلوكيات مثل القيام بأمور معينة في الصباح وعدم القدرة على تغييرها.

وأشار ماسك إلى أنه أول مقدم لبرنامج “Saturday Night Live” مصاب بمتلازمة “أسبرغر”، أو على الأقل أول مقدم يعترف به.

من المحتمل أنه نظرًا لطبيعة البث، لم يكن من الممكن أخذ إعلان ماسك على محمل الجد من قبل المشاهدين.