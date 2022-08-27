السبت 29 محرم 1444 ﻫ - 27 أغسطس 2022 |
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بالفيديو.. ابن الأعوام العشرة ينقذ والدته من الغرق بشجاعة لافتة

منذ 12 دقيقة
غرق - تعبيرية

غرق - تعبيرية

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حاز طفل أميركي يبلغ عشر سنوات على إشادات مستخدمي التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهره وهو ينقذ والدته التي أصابتها وعكة صحية، بينما كانت تسبح في حوض سباحة.

وأفادت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأميركية بأن الحادثة تعود إلى مطلع آب الجاري ووقعت في ولاية أوكلاهوما.

ويُدعى الطفل “غافين” ووالدته “لوري كيني”، التي قالت إن ما حدث واحد من أسوأ كوابيسها.

وروت كيف أن “غافين خرج للتو من المسبح وكان على الشرفة وكان ذلك عندما سمعني (أستغيث)”، مضيفةً: “لقد قفز، حتى أن الكلب حاول الدخول إلى البركة، لقد أوصلني (الطفل) إلى السلم ثم ركض والدي للداخل”.

وذكرت الشرطة الأمنية أنه لولا تصرف الطفل السريع، فإنه كان من المرجح أن تغرق الأم في حوض السباحة التابع الملحق بمنزل العائلة.

ويظهر شريط فيديو التقطته كاميرا المراقبة كيف ركض الطفل السريع نحو حوض السباح، حيث صعد السلم المؤدي إليه، ثم قفز في المياه وسبح نحو الأم وسحبها إلى حدود الحوض، وبعدها قدّم الأب للمساعدة في إخراج الأم.

الى ذلك، كرّمت الشرطة الأميركية في ولاية أوكلاهوما الطفل، الذي وصفته وسائل إعلام محلية ورواد مواقع تواصل بـ”البطل”.

وجاء التكريم خلال حفل نظمته الشرطة وحضره أصدقاء غافين، الذي تسلّم درعًا يشيد بما فعله.

وقالت الأم خلال الحفل إنها سعيدة بهذا التكريم، مشيرةً إلى أن ابنها معتاد على مساعدتها في الأوقات الحرجة، فقد أنقذها في السابق من الاختناق.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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