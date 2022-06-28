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بالفيديو.. ابن لـ 7 سنوات يحترف العزف على البيانو

منذ 8 دقائق
عزف بيانو

عزف بيانو

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بدأ الطفل البولندي سيزمو جوسلنسكي العزف على البيانو عندما كان في الرابعة من عمره، واليوم ينسج سيزمو بأنامله الصغيرة معزوفات موسيقية مثل الكبار.

يبلغ سيزمو جوسلنسكي سبع سنوات، وقد فاز في مسابقات البيانو أمام من هم أكبر منه.

حصد سيزمو الجوائز الواحدة تلو الأخرى ولا يزال يصنع النجاح في مشواره رغم صغر سنه قرر سيزمو أنه في المستقبل سيكون عازف بيانو وملحناً وسيحيي الحفلات الموسيقية في جميع أنحاء العالم.

خلال الأشهر القليلة الماضية حقق سيزمو عدة نجاحات، حيث حصل على جائزة من مدرسته الموسيقية في سووبكا، وفق يورونيوز.

البولندي الصغير #سيزمو_غوسلنسكي موهبة متفردة في العزف على البيانو..

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