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بالفيديو ..استخراج 3 كغم من الشعر من معدة فتاة

لجأ والدا تلميذة تدعى شيفاني، إلى الطبيب نظرا لانخفاض وزن جسدها (29 كغ) نسبة لعمرها.

وأجرى الأطباء عملية جراحية لشيفاني بعدما وجدوا 3 كغم من الشعر داخل معدتها وذلك في ولاية أتر برديش الهندية، بحسب موقع “ياهو”.

وتزن شيفاني البالغة من العمر 15 عامًا 29 كيلوغرامًا فقط ما يقل بكثير من وزن الأصحاء في هذا العمر، وعند الفحص في المستشفى، تم العثور على بكرة من الشعر في بطن المريضة ما تسبب في مشاكل الجهاز الهضمي.

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وتبين أن شيفاني كانت تأكل الشعر منذ أن كانت طفلة، والآن تتابع شيفاني العلاج في المستشفى ولكي تتفادى العودة إلى المشفى يجب أن تتخلى عن عادة عض الشعر باستمرار.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يخرج فيها الأطباء الشعر من المعدة، ففي عام 2019 أخرج الأطباء الصينيون 1.5 كغ من الشعر من معدة طفلة صغيرة.

وتسمى هذه الحالة في الطب، بازهر، وهو اضطراب نفسي يقوم المريض خلاله ابتلاع كتلة غير قابلة للهضم مثل الشعر.

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