الخميس 26 صفر 1444 ﻫ - 22 سبتمبر 2022 |
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بالفيديو.. اكتشاف أثري "ضخم" في السعودية

منذ 42 دقيقة
مدينة العلا بالسعودية

مدينة العلا بالسعودية

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا السعودية، الأربعاء، اكتشاف تمثال “لحياني ضخم”، يتجاوز وزنه طنا ويصل طوله إلى 2.2 متر.

ونشرت الهيئة السعودية عبر حسابها بموقع “تويتر”، مقطع فيديو يوثق الاكتشاف الأثري، مشيرة إلى “نقل التمثال المكتشف من موقعه وفق أفضل الممارسات العالمية، وبالتعاون مع أفضل المختصين في الحفظ والترميم”.

وتضمنت عملية الحفظ والترميم “تدريب كوادر سعودية”، ونقل المعرفة الاحترافية لهم، وشمل ذلك التدريب الميداني على “تقوية التمثال وتهيئته للنقل”، وفقا للهيئة.

وخلال الشهر الحالي، تم عرض أحد التماثيل التي تعود للفترة اللحيانية في متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس، وفقا لموقع “أخبار 24” السعودي.

وفي 6 سبتمبر، أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا توقيع اتفاقية مع متحف “اللوفر” في العاصمة الفرنسية باريس، ويشمل ذلك عرض تمثال يعود للفترة اللحيانية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

ويتم عرض التمثال في “اللوفر” وفق اتفاقية تعاون لخمسة أعوام، ويبرز ما لدى السعودية عموما ومحافظة العلا بالتحديد، من إرث تاريخي وحضاري، وفقا لـ”واس”.

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