بالفيديو: اكتشف سر الطائر الذي يقطع 170 كيلومترا من دون أن يحرّك أيّاً من جناحيه

يعتبر طائر “كوندور الأنديز” من بين الطيور الكبيرة والضخمة في العالم والقادرة على الطيران ، على الرغم من ثقلها، فهو من الطيور الثقيلة جدا والتي يصل وزنها إلى (15 كجم، و يفضل العيش في المناطق العاصفة.

مؤخراً تمكن فريق من العلماء من حل لغز كان يحيط دائما بطائر “كوندور الأنديز” والذي يشتهر بقدرته على البقاء في الهواء 5 ساعات، يقطع خلالها أكثر من 170 كيلومترا من دون أن يرف بجناحيه إلا فيما ندر، وهو الذي يزيد وزنه عن 15 كيلوغراما كمعدل، فيما امتداده مع جناحيه يصل إلى 3 أمتار، فما السر بهذا الطائر؟

درسوه بدءا من 2013 طوال 5 سنوات، وخلالها قامت البروفيسورة Emily Shepard أستاذة البيولوجيا في جامعة Swansea University بمقاطعة “ويلز” البريطانية، ومعها زملاء آخرون من جامعة Comahue الوطنية بمقاطعة Rio Negro في الأرجنتين، بتعقب 8 طيور، عبر مسجلات طيران تكشف عن كل مرة يرفرف فيها الطير جناحيه.

واكتشف الفريق العلمي، أن تحريك “الكوندور” لجناحيه يمثل 1% فقط من وقت الرحلة التي تستغرق 5 ساعات، يقطع خلالها 170 كيلومترا كمعدل، واكتشفوا في تأكيد موثق، أن الطير المعروف باسم Andean condor انجليزيا، يستخدم التيارات الهوائية للبقاء في الهواء لساعات، فيتمكن من التمتع بقدرة على التحليق في ارتفاعات عالية والحفاظ على طاقته أثناء البحث عن طعامه، من دون الحاجة إلى رفرفة جناحه، لأنه يسخّر تيارات الرياح لتمضي به إلى حيث يشاء.