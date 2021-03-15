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بالفيديو – الإعلان الترويجي لـ2020 يخطف الأنظار

منذ 5 ساعات
نادين نجيم

نادين نجيم

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نشرت الممثلة نادين نجيم فيديو الإعلان الترويجي الأول لمسلسلها الرمضاني الجديد “2020” خلال شهر رمضان والذي يبدأ في منتصف نيسان المقبل.

وفاجأت متابعيها ولفتت أنظارهم بالفيديو المرفق الذي أطلّت فيه مع النجم السوري قصي خولي، الذي يشاركها البطولة، حاملاً إياها في أحد مشاهد العمل.

وتلقّت نجيم عدداً من تعليقات زملائها وأصدقائها في الوسطين الفني والإعلامي الذين هنّأوها بعملها الدرامي الجديد والذي انتظره المشاهدون بفارغ الصبر خصوصاً بعدما كان من المقرر أن يعرض خلال العام 2020 قبل أن يتوقّف التصوير بسبب أزمة فيروس كورونا المفاجئة.

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