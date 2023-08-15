الثلاثاء 28 محرم 1445 ﻫ - 15 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو.. الإعلان الرسمي لفيلم "أولاد حريم كريم"

منذ 51 دقيقة
آخر تحديث: 15 - أغسطس - 2023 1:21 مساءً
أولاد حريم كريم

أولاد حريم كريم

A A A
طباعة المقال

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “أولاد حريم كريم” البرومو الرسمي للفيلم تمهيداً لطرحه بجميع دور العرض يوم ٣٠ من شهر آب الجاري، ضمن موسم أفلام صيف 2023.

فيلم “أولاد حريم كريم” بطولة “مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

 

 

يذكر أن فيلم “أولاد حريم كريم”، هو الجز الثاني من فيلم “حريم كريم” الذي عُرض في عام 2005، ويضم أغلب نجومه عدا بطلة الفيلم ياسمين عبد العزيز والفنان الراحل طلعت زكريا، ويشارك في الجزء الجديد بجانب الفنان مصطفى قمر، أبرزهم الفنانة داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، رنا رئيس، تيام قمر، عمرو عبد الجليل، هنا داود، يوسف عمر، والعمل من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.

    المزيد من منوعات

    كيليان مبابي
    والدة مبابي تفي بوعدها مع رئيس ريال مدريد
    نيمار
    أغلى 10 صفقات فى تاريخ كرة القدم.. نيمار على العرش
    آندي موراي
    الإصابة تجبر موراي على الانسحاب من بطولة سينسناتي

    الأكثر قراءة

    شاحنة حزب الله في الكحاله
    تقرير إسرائيلي يكشف مفاجأة عن حمولة شاحنة حزب الله في الكحاله!
    عناصر ينتمون إلى حزب الله
    فيديو لمدرعات عسكرية بعد حادثة الكحاله.. رسالة جديدة من حزب الله!
    شاحنة الكحالة
    شاحنة الكحالة... تصعيد إيراني سيبدأ من لبنان