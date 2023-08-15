بالفيديو.. الإعلان الرسمي لفيلم "أولاد حريم كريم"

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “أولاد حريم كريم” البرومو الرسمي للفيلم تمهيداً لطرحه بجميع دور العرض يوم ٣٠ من شهر آب الجاري، ضمن موسم أفلام صيف 2023.

فيلم “أولاد حريم كريم” بطولة “مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

يذكر أن فيلم “أولاد حريم كريم”، هو الجز الثاني من فيلم “حريم كريم” الذي عُرض في عام 2005، ويضم أغلب نجومه عدا بطلة الفيلم ياسمين عبد العزيز والفنان الراحل طلعت زكريا، ويشارك في الجزء الجديد بجانب الفنان مصطفى قمر، أبرزهم الفنانة داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، رنا رئيس، تيام قمر، عمرو عبد الجليل، هنا داود، يوسف عمر، والعمل من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.