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بالفيديو الأمير “المشاغب”.. يخطف الأنظار من الملكة اليزابيث

منذ 45 دقيقة
آخر تحديث: 4 - يونيو - 2022 9:38 صباحًا
الملكة اليزابيث والعائلة الحاكمة في بريطانيا

الملكة اليزابيث والعائلة الحاكمة في بريطانيا

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الأمير لويس البالغ من العمر 4 سنوات ظهر وهو يغطي أذنيه فوق شرفة قصر باكنغهام أثناء تحليق الطائرات، كما تابع العرض بكل حماس وهو يلوح للجمهور قبل أن تهمس له أخته وتدفع يده لأسفل، لكنه سرعان ما بدأ يلوح مرة أخرى.

أما دوقة كامبريدج فظهرت وهي تتحدث إلى الأمير لويس الذي بدا يجادلها ويرفض الالتزام بمكان وقوف محدد له وبدأ يتنقل بين الحاضرين لتبتعد عدسات المصورين حتى اللحظة التي تمكنت فيها دوقة كامبريدج من إقناع ولدها بالوقوف أمامها والتزام الهدوء وتحية الجماهير.

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