بالفيديو الأمير “المشاغب”.. يخطف الأنظار من الملكة اليزابيث

الأمير لويس البالغ من العمر 4 سنوات ظهر وهو يغطي أذنيه فوق شرفة قصر باكنغهام أثناء تحليق الطائرات، كما تابع العرض بكل حماس وهو يلوح للجمهور قبل أن تهمس له أخته وتدفع يده لأسفل، لكنه سرعان ما بدأ يلوح مرة أخرى.

Prince Louis steals the show! Mischievous young royal takes centre stage as he chats constantly to the Queen https://t.co/CKY8g1musd pic.twitter.com/s4c5Qhov9O

أما دوقة كامبريدج فظهرت وهي تتحدث إلى الأمير لويس الذي بدا يجادلها ويرفض الالتزام بمكان وقوف محدد له وبدأ يتنقل بين الحاضرين لتبتعد عدسات المصورين حتى اللحظة التي تمكنت فيها دوقة كامبريدج من إقناع ولدها بالوقوف أمامها والتزام الهدوء وتحية الجماهير.

As Queen Elizabeth’s #PlatinumJubilee celebrations kicked off in London, Prince Louis, 4, covered his ears during the fly-past by modern and historic Royal Air Force planes pic.twitter.com/RWiLwEUKlv

— Reuters (@Reuters) June 3, 2022