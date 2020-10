بالفيديو: البطل حبيب نور محمدوف يفوز بالنزال ويفجر نبأ اعتزاله!

فاز البطل الروسي حبيب نور محمدوف على الأميركي جاستن غايتجي بالضربة القاضية ليتوج بطلا لـ UFC 254، محققا فوزه الـ29 من 29. حيث لم يسجل لحبيب أي خسارة في تاريخه الذي لم يمتد طويلا بقرار من البطل الذي شغل العالم في السنوات الاخيرة، حيث قرر في نهاية النزال بعد فوزه إعلان اعتزاله بشكل رسمي ليشكل صدمة للعالم بأسره، ومنذ لحظتها تضج مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم بالخبر وسط صدمة كبيرة بين الناس التي لم تتوقع نهاية مبكرة لمسيرة بطولية سيظل الحديث عنها لأعوام طويلة جدا.

وواجه حبيب نظيره غايتجي، في بطولة UFC 254، ضمن الحدث الرئيسي لمنافسات ”جزيرة القتال“، إحدى الفعاليات التي تقام تحت مظلة اتحاد UFC وتستضيفها العاصمة الإماراتية ”أبوظبي“.

ودافع حبيب عن لقبه العالمي، فيما تعرض غايتجي لهزيمتين خلال مسيرته الاحترافية مقابل تحقيقه لـ22 انتصارا.

وفاز حبيب ببطولات UFC في النسخ 165 و219 و223 و229 و242 في فئة الوزن الخفيف ضمن الحدث الرئيسي وببطولات نسخ 148 و160 ضمن الحدث التمهيدي.

وعلى صعيد الأرقام القياسية، فإن حبيب استطاع تحقيق رقم قياسي خلال مواجهة أبيل تروجيلو في 25 مايو 2013 في UFC 160 ضمن العرض التمهيدي، حيث أنه أول مقاتل، يحمل منافسا خلال نزال واحد وإسقاطه على الحلبة بـ21 مرة من أصل 28 محاولة.

وفي كلمته بعد النزال أعلن حبيب أن النزال مع جاستن كان الأخير له حيث اعتزال اللعبة بشكل رسمي، مبررا الأمر بوفاة والدته في وقت سابق من العام. وكذلك وفاة والده قبل عدة أشهر متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

"This is my last fight."@TeamKhabib pays his respects following a dominant performance at #UFC254 pic.twitter.com/5HiUvJXBJC

— UFC (@ufc) October 24, 2020