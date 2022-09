بالفيديو.. التماسيح تغزو شاطئ برازيلي

انتشر مقطع فيديو يُزعم أنه يُظهر آلاف التماسيح على شاطئ برازيلي الأسبوع الماضي، وأثار جدالا حول ما إذا كانت السحالي العملاقة تغزو المكان حقا.

وحاول مدققو الحقائق في مجلة Newsweek كشف القصة الجمعة، معلنين أن المخلوقات الغارقة كانت من التماسيح وأنها جاءت بسلام.

🇧🇷🐊 In #Brazil, an invasion of #crocodiles that have flooded one of the beaches with several hundred, even thousands, and the local population is panicking.

Are the animals worried about something? A #volcano or an #earthquake is preparing?😰👇👇👇 pic.twitter.com/m8W05HDSli

