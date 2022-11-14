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بالفيديو.. الجمهور يحرج بلقيس ويغادر حفلها في الرياض

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 14 - نوفمبر - 2022 6:12 مساءً
الفنانة بلقيس فتحي

الفنانة بلقيس فتحي

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تعرضت الفنان اليمنية بلقيس فتحي الى صدمة كبيرة خلال حفلها في الرياض بعد ان غادر عدد كبير من الجمهور، مما وضعها في موقف محرج للغاية.

وبحسب الجمهور هناك العديد من الاسباب التي دفعتهم للمغادرة والتي منها تصريحات بلقيس الاخيرة حول زيارتها لضريح القديس شربل وإلقاء النذور حيث تعرضت للهجوم واتهمها الكثيرون بالنفاق.

هذا وفي التفاصيل واجهت الفنانة، موقفا محرجا خلال صعودها على المسرح خلال الحفل الغنائي الذي أحيته ضمن فعاليات موسم الرياض.

فوجئت بلقيس بمغادرة عشرات الجمهور الحفل بعد انتهاء حفل الفنان محمد عبده وصعودها إلى المسرح وإلقاء التحية.

وقالت: “مساء الورد أولا الرياض وحشتني وأهل الرياض وحشتوني”، إلا أنها فوجئت برد فعل غريب حيث غادر العشرات الحفل.

وجاء رد فعل بلقيس فتحي بالصمت وكانت تلتفت يمينا ويسارا في هدوء وعلى وجهها علامات الذهول ولكنها اختارت أن تكمل الغناء.

 

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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