بالفيديو: الحكم بالسجن على والدة حلا الترك

قررت محكمة بحرينية حبس منى السابر، طليقة المنتج البحريني محمد الترك، مدة سنة مع النفاذ، وذلك في القضية الدائرة بينها وبين ابنتها الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، بشأن مبلغ مالي قيمته 200 ألف ريال بحريني.

وبثت السابر، مقطع فيديو عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، من خلال تقنية البث المباشر، أكدت فيه أن الحكم صدر بشكل نهائي ولا بد من تنفيذه، مبينة أنه ليس أمامها سوى تقديم التماس للمحكمة لتغيير الحكم.

وأشارت والدة حلا الترك، إلى أنها ستقدم أحكاما بديلة للمحكمة على أمل أن يتم الأخذ بها كونها حاضنة لطفل ما زال في الدراسة ويحتاج رعايتها.

وتابعت أنها ”كانت تنتظر حكما مختلفا عن ما صدر إلا أنها صدمت، وأن السبب في ذلك يعود إلى شهادة ابنتها الفنانة حلا الترك أمامها في المحكمة“.

وأوضحت، أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية خلال الفترة المقبلة ولكنها ستأخذ فترة من الوقت بسبب عمل المحاكم عن طريق الـ“أونلاين“.

وكانت قضية منى السابر، وابنتها حلا الترك، قد شغلت الرأي العام في الآونة الأخيرة بعدما نشرت الأولى مقطع فيديو بكت فيه بسبب مقاضاة ابنتها لها، وطالبت بتدخل الفنانة الإماراتية أحلام لأن ابنتها ”حلا“ تطالبها بدفع مبلغ مالي وحصلت على حكم بحبس والدتها عامًا.