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بالفيديو: “الرجل الشيطان” يدخل موسوعة “غينيس”

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 25 - أكتوبر - 2020 6:07 مساءً
رولف بوتشولز

رولف بوتشولز

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تمكن الالماني رولف بوتشولز من تسجيل رقم قياسي في موسوعة “غينيس” لأكبر عدد من تعديلات الجسم، وذلك بعدما اجرى أكثر من 516 تعديلاً على جسده.

وبحسب تقرير نشره موقع “إن دي تي في” الهندي، فانه على الرغم من دخول بوتشولز موسوعة الأرقام القياسية، الا انه أكد عدم انتهائه من إدخال التعديلات على جسده.

وبحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، يعمل رولف في مجال تكنولوجيا المعلومات في إحدى شركات اتصالات في ألمانيا، ومع بلوغه سن الأربعين بدأ رحلة تعديل جسمه بالحصول على أول وشم وثقب في جسده على الإطلاق.

ويقول “بوتشولز”: “بدأت أول عمليات التعديل في جسمي عام 1999، حيث قمت بوضع قطع في جسدي”.

ومع مرور أكثر من 20 عامًا على بداية تعديل جسده، أصبح يتعذر التعرف عليه تقريبًا نتيجة الثقوب الكثيرة على شفتيه وحاجبيه وأنفه وحتى القرنين اللذان يقفان على جبهته.

لكن “رولف” أكد أن التغيرات لم تطل سوى شكله الخارجي وأنا لا يزال نفس الشخص من الداخل، قائلا: “التعديلات غيرت جسمي من الخارج فقط، لكني لم أتغير، أنا نفس الشخص الذي كنت عليه قبل بداية عمليات التجميل”.

كانت آخر عمليات التجميل التي قام بها “رولف” هي تلوين بياض عينيه باللون الأسود، والتي كادت أن تسبب له العمى.

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