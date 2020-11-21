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بالفيديو: السؤال الأخير الذي وجهته شهيرة إلى محمود ياسين قبل وفاته

منذ 7 ساعات
شهيرة

شهيرة

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كشفت الفنانة المصرية شهيرة، خلال لقائها ببرنامج “معكم” على قناة “سي بي سي” المصرية، أنها أجرت اختبارا لذاكرة زوجها الفنان المصري الراحل محمود ياسين خلال آخر ليلة له في العناية المركزة قبل وفاته.

واضافت ” تواصلت معه عبر الهاتف وقلت له متسائلة (إزيك يا روحي عامل إيه.. أنا مين)؟”.

وأضافت: “قال لي إزيك إنتي يا روح قلبي.. ده كلام عارفك طبعا.. وقلت له معلش أنا مبجيش علشان عندى دور برد وخايفة عليك.. فقال لي سلامتك”.

وأوضحت شهيرة، أن “الفنان الراحل محمود ياسين كان رجل غير عادي”، قائلة: “محمود كان عنده تواضع كبيرة ودي حاجة كانت بتغظني، وكنت أقول له أنت متواضع زيادة عن اللزوم يا محمود، وكان يرد قائلا: “من تواضع لله رفعه”.

وتطرقت شهيرة، في لقائها، عن تفاصيل أول لقاء بينها وبين زوجها الراحل الفنان محمود ياسين، قائلة: “أول مرة اتقابلنا كانت أمام الكاميرا وبعد كدا نشأ بيننا علاقة عاطفية محترمة جدا”.

وتوفي الفنان المصري محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 14 تشرين الأول الماضي، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

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