بالفيديو.. الشرطة الألمانيّة تعلق في الطين خلال فضّ تظاهرات بيئيّة

بعد أن أعلنت الشرطة الألمانية أمس الأحد، إصابة نحو 70 من عناصرها بجروح في صدامات مع آلاف المحتجين المعارضين لتوسيع منجم فحم في غرب البلاد، انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لشرطة مكافحة الشغب الألمانية وهي تغوص في الطين خلال محاولة فض التظاهرات المتعلقة بالبيئة.

فقد قال المنظمون إن نشطاء التغير المناخي في ألمانيا واجهوا الوحل العميق و”العنف”، خلال مواجهات مع الشرطة يوم السبت احتجاجًا على صفقة للطاقة ستدمر قرية لوتزيرات المهجورة لتوسيع منجم للفحم.

فيما حاول آلاف المتظاهرين، من بينهم الناشطة السويدية غريتا تونبيرغ، حماية الفحم الموجود أسفل Lützerath من التعدين من خلال إقامة الحواجز وبيوت الأشجار، واستخدام أنظمة الحبال للتهرب من الأسر، وإيقاع الضباط في الطين.

“ساحر الطين“

هذا وتم تداول أجزاء من المواجهة على موقع Reddit، حيث ظهر شخص أطلقوا عليه “ساحر الطين” ليهيب بالضباط الذين سقطوا أو علقوا في الوحل.

بينما قدرت الشرطة أن 15 ألف متظاهر شاركوا في المظاهرة يوم السبت، على الرغم من أن المنظمين يقدرون أنّ العدد يقترب من 35 ألفاً وفقاً للتقارير.