الأثنين 7 ذو القعدة 1443 ﻫ - 6 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو: الشيف بوراك يتضامن مع الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة

12 - مايو - 2021
آخر تحديث: 12 - مايو - 2021 7:28 مساءً
الشيف بوراك

الشيف بوراك

A A A
طباعة المقال

بطريقته الخاصة، تضامن الشيف التركي بوراك أوزديمير مع الشعب الفلسطيني، حيث قدّم العلم الفلسطيني على وجبة من الوجبات الكبيرة التي يقوم بطهيها، كبادرة منه تجاه أهالي فلسطين.

وظهر بوراك في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، وهو يقوم بتحضير صينية كبيرة من الكنافة تحمل ألوان العلم الفلسطيني، ليعبر عن تضامنه مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وكان الشيف التركي قد وجه يوم الأحد الماضي، رسالة باللغة العربية إلى أهالي القدس، قال فيها: “قلبي وروحي فدى فلسطين والقدس، لا تحزن إن الله معنا، نحن معكم”.

واشتد التوتر بين الجانب الفلسطيني والكيان الإسرائيلي في الأيام الأخيرة، حيث قامت الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ باتجاه فلسطين المحتلة، ردا على الانتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

لترد قوات الإحتلال الإسرائيلية بشن غارات جوية عنيفة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 53 فلسطينيا، بينهم 14 طفلا و3 نساء و320 إصابة بجروح مختلفة، وفقا لما أعلنته وزراة الصحة الفلسطينية، وكذلك دمّرت مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من منوعات

الملابس الداخلية والمجوهرات ممنوعة على سائقي فورمولا.. لماذا؟
نجم بوليوودي
“المذهلة”.. نجم بوليوودي يتمنى التعامل مع نجمة لبنانية
ملعب فريق ريال مدريد
لاعب السيتي يعرض خدماته على ريال مدريد

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

سفينة "اينرجين" في كاريش
إسرائيل تحذر لبنان: أي ضرر سيلحق بمنصات الغاز الخاصة بها سينظر إليه على أنه إعلان حرب
كاريش
دقّت ساعة الحقيقة… لبنان يخسر أكبر ورقة للتفاوض!
القيادي في حزب الله الشيخ محمد يزبك
بالفيديو.. قيادي في حزب الله يتوعد الجيش اللبناني!!