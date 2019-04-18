بالفيديو: الطلعة الأولى لأصغر طائرة خاصة في العالم

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أظهرت لقطات إقلاع أصغر طائرة خاصة برجال الأعمال في العالم، أثناء تجربة في مطار بولندي.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، أن الطائرة Flaris LAR 1، تعتبر أصغر طائرة خاصة في العالم، وتتسع لـ5 أشخاص فقط.

وفي الفيديو الذي يوثق تجربة الإقلاع، تظهر الطائرة الصغيرة أثناء إخراجها من إحدى مدارج مطار زيلونا غورا في بولندا، قبل أن يقلع بها الطيار يسلاف سينا.

وتحلق الطائرة الصغيرة في السماء قبل أن تهبط بشكل سلس على أرض المطار، علما أنها تعمل بمحرك واحد ويصل وزنها إلى 700 كيلوغرام.

وتحتاج الطائرة الصغيرة فقط إلى 100 متر من المدرج حتى تقلع، وهي قادرة على الوصول إلى ارتفاع 6000 قدم في دقيقة واحدة.

وقال مؤسس الشركة التي صممت الطائرة، رافال لاندينسكي، إن الطائرة أدت بشكل جيد للغاية في الظروف الصعبة.

وتعتقد الشركة المصنعة أن وكالة الطيران الأوروبية ستعطي الضوء الأخضر لتحليق الطائرة بحلول عام 2020.

وبحسب “ديلي ميل”، فقد أبدى مغني الروك البريطاني، بروس ديكنسون، رغبته في شراء الطائرة، التي يعتقد أن سعرها يصل إلى 2.2 مليون دولار.

المصدر: سكاي نيوز