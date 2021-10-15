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بالفيديو: الفنان وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع

15 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2021 12:58 صباحًا
وائل كفوري

وائل كفوري

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تعرض الفنان وائل كفوري لحادث سير مروع على أوتوستراد جبيل نقل على اثره الى مستشفى المعونات، كما نقل الصليب الاحمر احد مرافقي كفوري الى مستشفى سيدة ماريتيم لتلقي العلاج .

الى هذا، أكد مدير اعمال كفوري لـ”صوت بيروت انترناشونال” ان حالة الأخير مستقرة وقد تعرض لبعض الرضوض والخدوش وهو يجري الفحوص الطبية في مستشفى المعونات وسيتم اصدار بيان في غضون ساعة لكشف ملابسات الحادث.

وأكد مراسل “صوت بيروت انترناشونال” إبراهيم فتفت أن سيارة كفوري لم تصطدم بسيارة أخرى إنما ارتطمت بالعوائق الاسمنتية الموجودة إلى جانب الطريق.

 

 

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