بالفيديو.. المحيط يبتلع منزلاً شاطئياً في ولاية أمريكية

شهدت إحدى المناطق الساحلية في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية ابتلاع المحيط لأحد المنازل.

وذكرت ذلك شبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية، على صفحتها الرسمية على “تويتر” أن منزلاً شاطئياً انهار بسبب على الأمواج العاتية التي ضربت ساحل نورث كارولينا.

ونشرت الشبكة مقطع فيديو يرصد بداية انهيار المنزل المقام على شاطئ المحيط الأطلنطي بعدما اشتدت عليه الأمواج، التي سحبته إلى داخل المياه.

ولفتت الشبكة إلى أن هذا المنزل لم يكن مأهولاً عندما تعرض للانهيار وانجرف إلى داخل مياه المحيط، مشيرة إلى أن الحادث لم تنتج عنه أية خسائر بشرية.

A beach house collapsed into the surf along the North Carolina coast, one of two homes to fall into the ocean Tuesday in the Outer Banks community of Rodanthe, officials say.

— ABC News (@ABC) May 11, 2022