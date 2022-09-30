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بالفيديو: المشاهدات بالملايين... السلطات الإيرانية تعتقل شابّاً أدّى أغنية من تغريدات معارِضة

منذ 22 ثانية
مغن إيراني

مغن إيراني

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اعتقلت السطات الإيرانيّة الخميس 29/9/2022 المغني الإيراني الشاب Shervin Hajipour عقب نشره مقطع فيديو لأغنية بصوته جمع فيها جملاً من التغريدات المندّدة بالحكم الإيراني بعد حادثة وفاة الشابّة #مهسا أميني في مركز للشرطة، وما تبعها من احتجاجات غاضبة وأعمال شغب في مدن إيرانية عدّة، أدّت إلى مقتل عشرات المتظاهرين.

ووفق صفحة “إيران هيومين رايتس” عبر “إنستغرام”، فقد أجبرت السّلطات الإيرانيّة المغني على حذف الفيديو عن جميع منصّات التواصل الإجتماعي، وذلك بعد حصد الأغنية ملايين المشاهدات، ولم يعد الفيديو متاحاً عبر حسابه الخاص في “إنستغرام”.

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