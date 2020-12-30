بالفيديو: النيران تشتعل في شعر فنانة مشهورة

اشتعلت النيران في شعر المغنية البريطانية من أصل إسباني صوفيا إيلار، أثناء تسجيل مقطع فيديو.

وحدثت الواقعة، عندما قررت المغنية البريطانية المشهورة عشية رأس السنة الجديدة إرضاء معجبيها وتقديم غلاف لأغنية فيليز نافيداد. ولم يكن الفيديو، الذي شارك فيه صديق الفتاة، الموسيقي ألفارو سولير، سهلا لضعاف القلوب.

في الفيديو، يغني الصديقان مقطوعة موسيقية حيث يتم تثبيت شجرة عيد الميلاد في الغرفة، وتوضع الهدايا التذكارية، وتُضاء الشموع أيضًا.

وألقت الفتاة رأسها للخلف، وسقط شعرها في ألسنة اللهب. “يا إلهي!” صرخت صوفيا وانطلقت. ومع ذلك، استجاب صديقها بسرعة لحالة الطوارئ وأطفأ النار في شعرها بيديه.