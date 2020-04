بالفيديو.. الهند تنشر التوعية بكورونا بـ”طريقة غريبة”

ووضع ياداف هيكل المجسم على دراسة نارية، وهي بمقعد واحد فقط، حيث تكفي ليركبها ويتجول بها في شوارع المدينة وسط ترحيب من أفراد الشرطة.

ويشتهر ياداف بامتلاكه مجموعة من المركبات والدرجات غريبة الشكل والتي يعمل على تصميمها، ولفرادتها جعل من ساحة لديه أشبه بمتحف للسيارات عجيبة الشكل.

وسجلت عموم الهند حوالي 5300 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما تعافى أكثر من 400 شخص منهم، فيما توفي 149 شخصا.

وبدأت بعض المدن في الهند تشغيل مختبرات لإجراء فحوص فيروس كورونا للراغبين في ذلك من داخل سياراتهم.

ويتطلب إجراء الفحص وصفة طبية وتبلغ كلفته حوالي ستين دولارا.

Check this funky #Corona car in #Hyderabad made by Sudhakar of Sudha cars. Unique way to raise awareness on #Covid_19. #CoronavirusOutbreakindia #TelanganaFightsCorona @KTRTRS pic.twitter.com/whusuZBrUV

— Jagan Patimeedi (@JAGANTRS) April 8, 2020