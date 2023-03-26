بالفيديو.. اليكم صاحب اطول لحية في العالم بحسب موسوعة غينيس

حطم حامل غينيس للأرقام القياسية لأطول لحية في العالم لشخص على قيد الحياة الرقم القياسي الخاص به في كندا، عندما تم قياس شعر ذقنه بارتفاع مذهل يبلغ 8 أقدام و 3 بوصات اي طولها 2.5 متر.

وفي البداية حصل ساروان سينج من ساري، على الرقم القياسي في عام 2008، عندما بلغ طول لحيته 7 أقدام و 8 بوصات، وتم تحديث الرقم القياسي في عام 2010، عندما تم قياسه عند 8 أقدام و 2.5 بوصة طويلة.

وبحسب ما ذكره موقع upi، حطم سينج الذي كان ينمو شعر وجهه منذ سن 17، الآن رقمه القياسي مرة أخرى عندما تم قياس لحيته بطول 8 أقدام و 3 بوصات.

وقال صاحب الرقم القياسي إن لحيته هي رمز لعقيدته السيخية.

وأضاف: “هذا شيء أُعطي كهبة من الله، وأنه ليس إنجازًا شخصيًا، أنا محظوظة لأنه تم اختياري لأكون الشخص صاحب أطول لحية. بصفتنا سيوخ، نحافظ جميعًا على اللحية وننميها ونمشطها ونمر بالروتين اليومي، لكني أشعر بأنني محظوظ لأنني التي لها أطول لحية “.