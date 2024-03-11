الأثنين 1 رمضان 1445 ﻫ - 11 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو.. انتحار جماعي لعائلة في إندونيسيا

منذ ساعة واحدة
انتحار

انتحار

A A A
طباعة المقال

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة لحادثة انتحار جماعي لعائلة من أب وأم وطفلين في إندونيسيا.

فقد وثقت كاميرا مراقبة، قيام عائلة مكونة من 4 أفراد من الذهاب لسطح بناية مكونة من 21 طابقا ثم قفزوا جميعاً من أعلى البناية.

من جهته، قال رئيس الشرطة إنهم يحققون في الحادثة على أنها عملية “انتحار جماعي” لأنهم وجدوا حبل يربط أياديهم ببعضهم لحظة سقوطهم.

ولفظ الأربعة أنفاسهم في الحال بعد قفزهم من الطابق 21 في منطقة بينجارينجان، بشمال جاكرتا.

وتسبب الحادث في ضجة واسعة، خاصة أن من بين الأربعة طفلان.

وكشفت وسائل إعلام إندونيسية عن هوية القتلى وهم الأب عمره 50 عاما وزوجته 52 عاما، وابنتهما البالغة من العمر 15 عامًا، وابنهما البالغ من العمر 13 عامًا.

 

    المزيد من منوعات

    مادلين طبر
    مادلين طبر: أنا محسوبة على مصر وأتمنى أموت فيها
    المنتج المصري أحمد السبكي
    أحمد السبكي: ياسمين صبري ما تشليش نص فيلم
    مطار اسطنبول الدولي
    لتهدئة أعصابك.. كلاب مدربة لتخفيف التوتر في مطار اسطنبول

    الأكثر قراءة

    فيديو وصور.. ثلاثة شهداء من الجماعة الإسلامية في الهبارية جنوب لبنان
    هلال شهر رمضان- تعبيرية
    إليك الدول التي أعلنت غدا أول أيام شهر رمضان
    هلال شهر رمضان- تعبيرية
    أستراليا تعلن أول أيام شهر رمضان!