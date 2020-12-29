بالفيديو: انتحار مسن من جسر الزبير يهز الرأي العام العراقي

أثار فيديو لمسن عراقي يرمي نفسه من جسر الزبير في النهر بمحافظة البصرة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما أنه لم يقم أحدا بمساعدته، وانتشر فيديو الانتحار كالنار في الهشيم على صفحات المواقع التي أدانت الشبان الذين صوروا الواقعة لعدم مساعدتهم الرجل المسن.

وأظهر مقطع مرئي رجلًا كبيرًا في السن يقف على حافة جسر الزبير في محافظة البصرة، فيما تحدث صاحب الفيديو عن نية الرجل المسن الانتحار من أعلى الجسر، بحسب .

وبعد ذلك، أقدم الرجل المسن على رمي نفسه من أعلى الجسر، فيما تدخل شبان عقب ذلك لانتشال الجثة من المياه.

وانتقد مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدم محاولة من قام بتصوير الفيديو ومن معه بمنع الرجل المسن من الانتحار، أو التدخل لإنقاذه بعد أن رمى نفسه في النهر.

وفي ظل الأزمة المالية التي يعيشها العراق بسبب فيروس كورونا تصاعدت حالات الانتحار بشكل ملحوظ، فيما يعزو مختصون ذلك إلى تداعيات الوضع العام في البلاد، وانعدام فرص العمل، وتفشي البطالة.

انتحار رجل مسن بالقاء نفسه في النهر من على جسر الزبير! pic.twitter.com/uyMxya3KV8 — ALI KHALAF (@alikhalafbs) December 29, 2020

إنتحار مسن من قضاء الزبير

الغريب انهم يصورون وماكو احد حاول ينقذه 💔

#البصرة pic.twitter.com/6gCfME4NGO — فارس (@Farees_7) December 29, 2020