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بالفيديو: انطلاق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

14 - أكتوبر - 2021
افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

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انطلق، مساء اليوم الخميس، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، في دورته الخامسة وذلك بمشاركة العديد من نجوم الفن وصُنّاع السينما في مصر والوطن العربي والعالم.

وبدأ ضيوف مهرجان الجونة السينمائي التوافد على السجادة الحمراء، استعدادًا لبدء الحفل بعد قليل، الذي سيشهد العديد من المفاجآت.

السجادة الحمراء

ويواصل نجوم الفن حتى الآن توافدهم على السجادة الحمراء وأبرزهم يسرا وبشرى وأحمد السقا وشيرين رضا وخالد سليم ودرة وهند صبري ونسرين طافش وآسر ياسين ومنى زكي ومي سليم ومنة شلبي وأحمد مجدي وشريف منير ونجلاء بدر وآخرون.

مفاجأة محمد رمضان

ولعل أبرز المفاجآت هو تقديم الفنان محمد رمضان أغنية الافتتاح، وذلك لأول مرة، بمشاركة الفنان العالمي من أصل مغربي “ريد وان”، وتحمل اسم “جو البنات”.

ووصل الفنان محمد رمضان إلى مهرجان الجونة بسيارة مكتوب عليها “نمبر وان”.

وخطف رمضان الأنظار فور وصوله مرتديا سترة ذهبية اللون وبنطالا أسود ونظارة شمس.

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