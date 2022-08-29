بالفيديو.. انهيار مروان خوري في عزاء جورج الراسي

أقيمت مساء اليوم الإثنين 29 أغسطس\آب، جنازة الفنان جورج الراسي، في مسقط رأسه بمدينة جبيل اللبنانية، والذي رحل عن عالمنا إثر حادث سيارة أليم.

وحضر عدد كبير من الفنانين لتقديم واجب العزاء للفنانة نادين الراسي منهم نجوى كرم، ماغي بوغصن وزوجها جمال السنان، سيرين عبدالنور، وائل جسار، راغب علامة، وكان وسط الحضور الفنان مروان خوري الذي انهار من البكاء، خلال وصوله لكنيسة القديسين ساجيوس وباخوس.

وظهر مروان خوري وبجانبه الفنانة مايا دياب لتقديم واجب العزاء في المطرب الراحل، بينما انهار مروان من البكاء.

هذا وقد فجع الوسط الفني،السبت 27 أغسطس\آب، بخبر وفاة الفنان جورج الراسي، حيث توفي نتيجة حادث سيارة أثناء عودته من دمشق إلى بيروت بعد انتهاء حفله.

وفي أول تعليق لشقيقة الراحل، الفنانة اللبنانية نادين الراسي، على الحادث الأليم، نشرت نعيًا لأخيها عبر خاصية “ستوري” لحسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”.

وأعلنت نادين الراسي، في نعيها، موعد مراسم العزاء والدفن، قائلة :”الفنان جورج خليل الراسي، الراقد على رجاء القيامة يوم السبت الواقع فيه 27 أغسطس/ آب 2022، وسيُحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاثنين 29 أغسطس/ آب في كنيسة القديسين سرجيوس وباخوس المنصف – جبيل”.