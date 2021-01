بالفيديو.. بؤرة كورونا تحتفل بالعام الجديد بـ”الرقص والموسيقى”

حُرم ملايين الأشخاص حول العالم من الاحتفال بدخول العام الجديد وأجبروا على ابقاء في منازلهم بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، ولكن في مدينة ووهان الصينية، مصدر الوباء، احتفل الآلاف بشكل طبيعي، دون تطبيق أدنى متطلبات الوقاية من المرض، وبلا تباعد اجتماعي، وفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ميل”.

وتداولت مواقع مختلفة عبر شبكة الإنترنت أخبارا كثيرة عن احتشاد أهالي ووهان في احتفالات موسيقية مكتظة، بعد أن تجاوزت مدينتهم الجائحة.

ظهر أهالي ووهان خلال احتفالهم دون التزام بارتداء الكمامات في مواقع الاحتفالات المكتظة، حيث رقص الحاضرون بالقرب من بعضهم البعض.

Large crowds gathered in Wuhan, China, to celebrate the arrival of 2021.

Wuhan, once the epicenter of the coronavirus pandemic, has been largely virus-free for months, and in recent days has been vaccinating some specific groups of the local population. pic.twitter.com/1hHaMr467v

— CBS News (@CBSNews) January 1, 2021