بالفيديو: باقة ورد تنهي الخلاف بين محمد رمضان وبشرى في مهرجان الجونة

أنهت الفنانة المصرية بشري رئيس عمليات مهرجان الجونة السينمائي، خلافها مع الفنان محمد رمضان، حيث أهدته باقة ورود عقب انتهائه من الأغنية التي قدمها في الحفل.

وكان خلاف نشب بين محمد رمضان وبشرى منذ أكثر من 3 أعوام، وذلك بعد أن سخرت منه، من خلال تقديم أغنية بعنوان ”كوبرا“، حيث تهكمت على هيئته وأسلوبه، لتشتعل أزمة كبيرة بين الثنائي، أنهتها بشرى الخميس.

وعلق رمضان بعد تلقيه باقة الورد، بالقول: ”الصلح خير“.

وبداية الأزمة كانت عندما ظهر رمضان في قناة ”روتانا“، وأكد وقتها أنه رفض المشاركة في مهرجان ”الجونة“ لكونه توزع فيه الخمور والكحول بشكل صريح، وهو ما ترفضه القوات المسلحة المصرية التي يعتبر هو فردا منها حينها، حيث كان يؤدي خدمته العسكرية في هذا الوقت، مما جعل إدارة المهرجان التي تتشكل من رجل الأعمال نجيب ساويرس والفنانة بشرى، بالشعور بالضيق الشديد، لتقرر بشرى الرد على ما اعتبرته إهانة، فقدمت تلك الأغنية.

وأدى رمضان أغنية بعنوان ”جو البنات“ التي تم طرحها الأربعاء، عبر منصة أنغامي للموسيقى.

وظهر محمد رمضان في المهرجان بإطلالة مختلفة، حيث ظهر على السجادة الحمراء مرتديا معطفا ذهبيا ونظارة شمسية.

وانطلق مساء الخميس، حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من الوطن العربي، منهم مايا دياب، ومحمد رمضان، وإلهام شاهين، وسمية الخشاب، ونسرين طافش، وتارا عماد، وناهد السباعي، ودارين حداد، ورانيا يوسف، وغيرهم.