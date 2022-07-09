بالفيديو.. بسبب الإجهاض يوتيوبر مصرية تتعرض للضرب على يد زوجها

بعد قصة حب كبيرة دامت لسنتين شهدها عالم السوشيال ميديا من صور وفيديوهات وبعد عام فقط من الزواج انتهى الأمر بـ ” تيك توكر” شهيرة في مأساة وصدمة كبيرة تسبب فيها زوجها .

ونشرت التيك توكر «آمال أبوالمجد» مقاطع فيديو عبر حسابها الرسمي في موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” توثق لحظة اعتداء زوجها “أحمد جوبا” عليها محاولًا إجهاضها وهى بالشهر الثالث .

بعدما أكدت كلامها بمقاطع الفيديو التى رصدتها كاميرات المراقبة لحظة تعرضها للاعتداء والضرب بعنف ووحشية على يد زوجها وسط الشارع، في محاولة لإجهاض جنينها دون الخوف من المارة بالشارع في موقف صعب ومؤسف .

وخرجت منفعلة تتحدث عن موقفها الصعب بعنوان “شفتوا الرجولة؟” وانتشرت مقاطع الفيديو التي نشرتها أبو المجد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث طالب المستخدمين بضرورة محاسبة زوجها حتى يكون عبرة لغيره.

وقالت أبو المجد إنها تعرضت للتعدى بالضرب المبرح على يد زوجها فى الشارع، وتوجيهه لكمات إلى بطنها حتى تتعرض للإجهاض، موضحة أنها فى الشهر الثالث.

وقد قامت أبو المجد بتحرير محضر ضد زوجها، بعد أقل من عام على زواجهما بعد قصة حب دامت أكثر من عامين.

كما كتبت تندب حظها: “يؤسفني أقولكم إن جوزى أحمد إللى كنتوا كلكوا بتشفوه بيحبني أهو إللى بيحب، شوفتوا الرجولة؟.. إيه رأيكم كان عايز يجهض الجنين”.