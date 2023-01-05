بالفيديو: بعد توقيعه مع "النصر"... رونالدو في مطعم لبناني

مع وصوله إلى السعودية للعب لنادي “النصر” السعودي، شوهد نجم كرة القدم البرتغالية وهو يزور مطعم “شبابيك” اللبناني في فعالية ليالي الدرعية، ضمن موسم الرياض المُقام، وفق ما نقل موقع “العربية”.

ورصدت عدسات الكاميرات “الدون” برفقة الأمير عبد العزيز بن تركي.

وكان نادي “النصر” قدم رونالدو إلى الجماهير في ملعب مرسول بارك يوم الثلثاء.

فيديو | وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في #ليالي_الدرعية#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/xASK1YFkrf — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) January 4, 2023