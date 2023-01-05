الخميس 12 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 5 يناير 2023 |
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بالفيديو: بعد توقيعه مع "النصر"... رونالدو في مطعم لبناني

منذ ساعة واحدة
كريستيانو رونالدو مع قميص نادي النصر

كريستيانو رونالدو مع قميص نادي النصر

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مع وصوله إلى السعودية للعب لنادي “النصر” السعودي، شوهد نجم كرة القدم البرتغالية وهو يزور مطعم “شبابيك” اللبناني في فعالية ليالي الدرعية، ضمن موسم الرياض المُقام، وفق ما نقل موقع “العربية”.

ورصدت عدسات الكاميرات “الدون” برفقة الأمير عبد العزيز بن تركي.

وكان نادي “النصر” قدم رونالدو إلى الجماهير في ملعب مرسول بارك يوم الثلثاء.

 

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