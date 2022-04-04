الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو: بعد صيام طويل عن التسجيل... ميسي يستعيد ذاكرة التهديف

4 - أبريل - 2022
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

A A A
طباعة المقال

استعاد الأرجنتيني ليونيل ميسي ذاكرة التهديف مع باريس سان جيرمان، خلال مواجهة لوريان ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الفرنسي، بعد صيام طويل عن التسجيل دام ما يقرب من شهرين.

وسجل ميسي الهدف الرابع لفريقه في شباك لوريان وهو الهدف الأول له منذ السادس من فبراير الماضي، في مباراة انتهت بفوز العملاق الباريسي بنتيجة (5-1)، والتي أقيمت على ملعب “حديقة الأمراء”.
ورفع ليو رصيده إلى 3 أهداف في الليغ وان، بعدما سبق أن هز شباك نانت وليل.

وسجل ميسي 5 أهداف للفريق الباريسي في دوري أبطال أوروبا قبل الخروج من دور الـ16 أمام ريال مدريد.

يذكر أن ميسي انضم إلى سان جيرمان مطلع الموسم الجاري في صفقة انتقال حر قادما من برشلونة.

ووقع قائد منتخب الأرجنتين على عقد مدته موسمين حتى صيف 2023 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

    المزيد من منوعات

    الفنانة المصرية ساندي
    ساندي تتحدث عن علاقتها بطليقها.. بنعامل بعض بالحسنى
    الإعلامي رامز جلال
    أخي فوق الشجرة.. رامز جلال يطرح بوستر فيلمه الجديد
    علم اميركا
    شركات أمريكية تستعد لطرح نظام عمل جديد.. اليكم التفاصيل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوى الامن الداخلي
    مقتل مواطن سعودي في الضاحية.. وقوى الأمن تكشف ملابسات الجريمة
    اطلاق نار
    قتل شقيقه وهرب.. جريمة تهز صباحية العيد في طرابلس
    كم بلغ سعر صرف الدولار في ثاني أيام عيد الأضحى؟