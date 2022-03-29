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بالفيديو: بعد ويل سميث... يوسف الخال يصفع شاباً في مطعم

29 - مارس - 2022
يوسف الخال

يوسف الخال

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مازح الممثل اللبناني ​يوسف الخال​ متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل بأسلوب طريف مع تصرف الممثل العالمي ويل سميث الذي بادر إلى صفع مقدم حفل الأوسكار كريس روك بعدما سخر من زوجته.

وشارك الخال مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة ظهر فيه برفقة زوجته الفنانة اللبنانية نيكول سابا وهما يتناولان الغداء في أحد المطاعم.

فصوره أحد الأشخاص الموجودين معه وسأله حول إن كان سيعتمد أسلوب ويل سميث في حال تعرضت زوجته نيكول للتنمر أو الكلام الجارح، ليرد الخال بالقول: “أصبحنا معتادين على التنمر، لم يعد شيء يعجب الناس سواء كان أمراً جيداً ام سيئاً ولكن عندما يصل التنمر إلى حالة مرضية، بعيد الشر عن قلب نيكول هل تريد أن تعرف كيف أتصرف؟” ليقوم بصفع المصور عن طريق الدعابة.

يذكر أن حادثة صفع الممثل ويل سميث لمقدم حفل الأوسكار كريس روك تصدرت السوشال ميديا خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد أن توجه سميث إلى المسرح وصفع روك، الذي سخر من زوجته جادا بينكيت التي حضرت الحفل حليقة الرأس بسبب إصابتها بمرض الثعلبة.

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