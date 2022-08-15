بالفيديو بعد 17 سنة.. عمر كمال يلتقي بـ محمد فؤاد

نشر عمر كمال مقطع فيديو جديد له بصحبة الفنان محمد فؤاد في إحدى حفلاته، وذلك عبر ” انستغرام”، وعلق عمر على الفيديو قائلاً:” لقاء بعد 17 سنة”.

وطرح مؤدي المهرجانات عمر كمال، مؤخراً، ديو غنائيا جديداً، يحمل عنوان «حلوين»، يظهر فيه للمرة الثانية مع المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، وحقق الديو نجاحا كبيرا، وأعلى نسب مشاهدات على «يوتيوب».

ومن ناحية أخرى، أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية “الساسيرو”، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مطرب المهرجانات عمر كمال، بسبب استغلال أغنية “ألف ليلة وليلة” للفنانة الراحلة أم كلثوم بدون تصريح.

وتوجه مطرب المهرجانات عمر كمال، منذ أسابيع قليلة، إلى جمعية المؤلفين والملحنين، في محاولة منه لحل أزمة حقوق استغلال مقطع من أغنية أم كلثوم، وبدأ التنسيق لسداد النسبة المقررة عنها”.

والأزمة ترجع إلى جملتين فقط من أغنية أم كلثوم، من بين 24 بيت شعري تضمها “خلينا سهرانين”.

وكان من المقرر، أن يكون ختام الأغنية بإذاعة المقطع بصوت كوكب الشرق أم كلثوم، ولكن عمر كمال، فضل أن يقدمه بنفسه.

وكانت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية “الساسيرو”، قد أعلنت في بيان لها، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المطرب عمر كمال، لقيامه باستغلال أغنية “ألف ليلة وليلة” للفنانة الراحلة أم كلثوم من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمدي بدون تصريح.