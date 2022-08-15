الأثنين 17 محرم 1444 ﻫ - 15 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو بعد 17 سنة.. عمر كمال يلتقي بـ محمد فؤاد

منذ 8 دقائق
محمد فؤاد وعمر كمال

محمد فؤاد وعمر كمال

A A A
طباعة المقال

نشر عمر كمال مقطع فيديو جديد له بصحبة الفنان محمد فؤاد في إحدى حفلاته، وذلك عبر ” انستغرام”، وعلق عمر على الفيديو قائلاً:” لقاء بعد 17 سنة”.

وطرح مؤدي المهرجانات عمر كمال، مؤخراً، ديو غنائيا جديداً، يحمل عنوان «حلوين»، يظهر فيه للمرة الثانية مع المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، وحقق الديو نجاحا كبيرا، وأعلى نسب مشاهدات على «يوتيوب».

ومن ناحية أخرى، أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية “الساسيرو”، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مطرب المهرجانات عمر كمال، بسبب استغلال أغنية “ألف ليلة وليلة” للفنانة الراحلة أم كلثوم بدون تصريح.

وتوجه مطرب المهرجانات عمر كمال، منذ أسابيع قليلة، إلى جمعية المؤلفين والملحنين، في محاولة منه لحل أزمة حقوق استغلال مقطع من أغنية أم كلثوم، وبدأ التنسيق لسداد النسبة المقررة عنها”.

والأزمة ترجع إلى جملتين فقط من أغنية أم كلثوم، من بين 24 بيت شعري تضمها “خلينا سهرانين”.

وكان من المقرر، أن يكون ختام الأغنية بإذاعة المقطع بصوت كوكب الشرق أم كلثوم، ولكن عمر كمال، فضل أن يقدمه بنفسه.

وكانت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية “الساسيرو”، قد أعلنت في بيان لها، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المطرب عمر كمال، لقيامه باستغلال أغنية “ألف ليلة وليلة” للفنانة الراحلة أم كلثوم من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمدي بدون تصريح.

    المزيد من منوعات

    الفنانة المصرية هالة صدقي
    ما حقيقة مشاركة هالة صدقي في فيلم بنات صابرة؟
    الفنانة اللبنانية اليسا
    بالفيديو.. إليسا تطرح أغنيتها الجديدة "انا وبس" في 16 أغسطس
    نونيز
    كلوب: المنتقدون تسرعوا في الحكم على المهاجم نونيز

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يقترب من رقم قياسي جديد!!
    علم ميليشيا حزب الله
    رأس الحزب في صالات بيع التسويات... هل تخلّى الأسد عن نصرالله؟
    هادي مطر منفذ الهجوم على سلمان رشدي
    بعد تصريحات حزب الله.. والد هادي مطر يعتزل الناس والإعلام!