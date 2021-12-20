بالفيديو: بقرة تضع عجلا برأسين

وضعت بقرة في مزرعة برازيلية عجلا برأسين مكتملين بأذنين وعينين وأنف لكل منهما.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن الولادة تمت في عقار ريفي في نوفا فينيسيا، في شمال غرب إسبيريتو سانتو، في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء 14 ديسمبر.

وأفادت وسائل إعلام بأن ديلي بوساتو ابن مالك العجل اعتقد أنهما توأمان وكان مذهولا برؤية العجل على تلك الهيئة.

وأشار ديلي بوساتو إلى أن العجل كان غير قادر على الوقوف بشكل طبيعي، كما يواجه صعوبة في الرضاعة من والدته ويحتاج إلى الرضاعة من الزجاجة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تضج فيها المواقع الإخبارية بمثل هذه الظواهر

حيث شهد مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وضعت بقرة عجلا برأسين وستة أرجل.

استمرت عملية الولادة 5 ساعات علي يد طبيب بيطري وانتهت بموت البقرة ومولودها بعد 48 ساعه من الولادة.

وقال عبد الحميد شعبان فلاح وصاحب البقرة، أنه فوجئ بولادة البقرة وبدا هو وزوجته في مساعدتها ولكنهم فوجئوا بخروج أكثر من قدم ما صعب عليهم عملية الولادة.

وأضاف أنه تمت الاستعانة بطيب بيطرى واستمرت العملية 5 ساعات متواصلة، حيث أجرى الطبيب عميلة ولادة قيصرية للبقرة.

وتابع، أنهم فوجئوا بولادة عجل برأسين و6 ارجل ونزل متوفيا، وتم عمل اللازم للبقرة من تعليق محاليل طبية لها كي تعود إلي طبيعتها.

وأشار، إلي أنه فور 48 ساعة من الولادة ماتت الأم هي الأخرى وسط حالة من الحزن بينهم لأنها كانت مصدر رزق لهم حيث كان يتشارك فيها مع أحد جيرانه وتعد الولادة الأولي لها.

وأكد الطبيب البيطرى، أن الولادة كانت لتؤام ملتصق أحدهم مكتمل والآخر برأس وقدمين فقط ولكنهم توفيا عقب ولادتهم، موضحا أن البقرة الأم رفضت الطعام وساءت خالتها عقب وفاة تؤامها وتوفت عقب ذلك.