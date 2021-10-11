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بالفيديو: بنزيما يهز شباك منتخب إسبانيا بهدف عالمي

11 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 11 - أكتوبر - 2021 9:12 صباحًا

بنزيما

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أحرز المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، هدفا رائعا ليقود منتخب بلاده لقلب الطاولة على إسبانيا 2-1، والتتويج بلقب النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، أمس الأحد.

وكانت إسبانيا افتتحت التسجيل عبر ميكيل أويارسابال، في الدقيقة 64، إلا أن الرد لم يتأخر سوى دقيقتين بلحظة خيالية من بنزيما، الذي سدد كرة لولبية من على مشارف منطقة الجزاء من الجهة اليسرى، استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس الإسباني.

وأحرز مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، هدف الفوز لمنتخب فرنسا، في الدقيقة 80.

وبهذا التتويج، عوضت فرنسا حاملة لقب مونديال روسيا 2018، خيبة خروجها المبكر والصادم من بطولة كأس أوروبا هذا الصيف.

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